В Норильске по делу о сходе лавины задержан еще один чиновник

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии предъявил обвинения главному специалисту отдела муниципального контроля администрации города Норильска в рамках расследования уголовного дела о гибели трех человек в лавине. Чиновник задержан, сообщает пресс-служба СК РФ.

Весной 2019 года он подписал акт, что в районе местного горнолыжного комплекса нет самовольных строений. Хотя там имелся самовольно построенный директором комплекса жилой дом. Именно это здание впоследствии оказалось погребенным лавиной вместе с людьми.

СК уточняет, что по делу к ответственности привлекается уже шесть человек: это сотрудники дежурно-диспетчерской службы, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и двое главных специалистов администрации города Норильска.