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22.01.2021 16:37
Рубрика: Происшествия

Чиновник администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины

Текст: Надежда Столярчук

Сотрудник администрации Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Речь идет о сходе лавины в Норильске, унесшей жизнь семьи из трех человек, сообщили в СК РФ.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
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- По предварительной версии следствия, подозреваемый в 2018 году провел проверку использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", на котором ранее 45-летний мужчина в нарушение законодательства самовольно возвел жилой дом. По результатам проверки главный специалист отдела муниципального контроля администрации составил и подписал акт, в котором отразил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что указанный земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества, в результате чего меры по сносу самовольно возведенной владельцем постройки не принимались, - пояснили в ведомстве.

Халатность чиновника привела к беде. Напомним, 8 января в районе Норильска Талнахе, где находился лыжный комплекс "Гора Отдельная" произошла трагедия. Под сошедшей с горы лавиной погибла семья - мать, отец и маленький ребенок. Второго - 14-летнего подростка - спасателям удалось вытащить из-под толщи снега живым. Несмотря на многочисленные травмы, он идет на поправку.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

В рамках уже задержаны начальник службы ГО и ЧС Норильска и несколько его подчиненных - дежурных единой дежурно-диспетчерской службы. Как выяснилось, они халатно отнеслись к своим обязанностям. Несмотря на то, что МЧС заранее предупредило, что на этом участке возможен сход лавин, дежурные не внесли эту информацию в сводку, поэтому отдыхающие не знали, что им грозит беда.

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