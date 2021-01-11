СК оценит работу оперативных служб после гибели семьи в Норильске

- В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц оперативных служб, ответственных за мониторинг и предупреждение возникновения неблагоприятных метеорологических явлений, а также должностных лиц администрации Норильска, заключивших договор аренды земельных участков в лавиноопасном месте, - рассказали в ГУ СК по Красноярскому краю.

Напомним, ЧП произошло 8 января в районе участка горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в районе Талнах. Снежная масса обрушилась со склона повредив шесть туристических домиков. Спасатели обнаружили под завалами трех погибших: отца, мать и ребенка. Еще одного члена погибшей семьи - 14 летнего мальчика - удалось спасти. Сейчас за его жизнь борются медики. Ребенок уже пришел в сознание.

По факту произошедшего СК по краю возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Согласно последним данным следствия, попавшие под лавину строения были построены гражданами, вступившими в "Ассоциацию по организации отдыха любителей горнолыжного спорта", на земле, выделенной им в аренду администрацией города Норильска.

- Дом, в котором находились погибшие, построен главой семьи самовольно без каких-либо разрешительных документов. Он много лет работал на горнолыжном комплексе, в октябре 2020 года заключил договор субаренды горнолыжной базы и с того момента занимался подготовкой склона и канатной дороги к введению в эксплуатацию, - говорится в сообщении ведомства.

Расследование продолжается.