"Соллерс Форд" выкупил завод по выпуску моторов для Transit и "Патриота"

СП "Соллерс Форд" смогло полностью выкупить производственные активы завода у Ford Motor Company, остановленного в 2019 году.

Это произошло благодаря тому, что компания получила инвестиционный кредит в размере 1,14 млрд рублей. О планах СП по перезапуску завода двигателей в Елабуге сообщалось в октябре 2020 года.

На заводе двигателей в Елабуге будет организован серийный выпуск турбодизеля для легкого коммерческого автомобиля Ford Transit. Это случится в 2023 году. Примечательно, что 2,2-литровый дизельный мотор планировалось ставить и на рестайлинговый УАЗ "Патриот", запуск которого "заморожен" на неопределённый срок.

Что касается завода двигателей площадью 42 600 кв. м, то он расположен рядом с производством Ford Transit. Завод с автоматизацией в 95% оснащён высокотехнологичным оборудованием.

Мощность турбодизеля объёмом 2,2 литра на Transit составляет 125, 136 и 155 л.с. в зависимости от версии модели.

Кстати говоря, в текущем году с конвейера завода Sollers в Елабуге начнут сходить серийные седаны Aurus Senat.