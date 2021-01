Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон"

На YouTube-канале Walt Disney Animation Studios опубликован первый официальный трейлер новой работы - нарядного полнометражного фэнтези "Райя и последний дракон" (Disney's Raya and the Last Dragon).

Там мы наблюдаем примерно всё то, чего и ожидали: красивые пейзажи, забавные зверушки, отважная героиня, экшн, разного рода магические сущности, волшебство и так далее. Ну и, конечно, этнический колорит (будем надеяться, что блюстители аутентики хоть в этот раз не найдут, к чему прицепиться).

Синопсис следующий: воительнице Райе и ее верному спутнику Тук-Туку предстоит покинуть родное королевство Кумандра, отыскать последнего оставшегося в мире дракона "и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом".

Дракона, кстати, в оригинале озвучила актриса и рэперша Аквафина. По сюжету фильма это - водный ящер по имени Сису. Тогда как сюжет картины навеян культурой Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Индонезии, Лаоса и так далее - того региона, в общем.

Среди создателей - люди, делавшие "Моану", "Похождения императора", дилогию "Холодное сердце", "Планету сокровищ" и прочие шлягеры. Так что за общее качество можно смело ручаться.

Премьера - уже в марте: в прокат и на стриминге Disney+ - в тех странах, где он работает.