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Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон"

Новости
    26.01.2021, 19:18
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Walt Disney Animation Studios опубликован первый официальный трейлер новой работы - нарядного полнометражного фэнтези "Райя и последний дракон" (Disney's Raya and the Last Dragon).
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Там мы наблюдаем примерно всё то, чего и ожидали: красивые пейзажи, забавные зверушки, отважная героиня, экшн, разного рода магические сущности, волшебство и так далее. Ну и, конечно, этнический колорит (будем надеяться, что блюстители аутентики хоть в этот раз не найдут, к чему прицепиться).

Синопсис следующий: воительнице Райе и ее верному спутнику Тук-Туку предстоит покинуть родное королевство Кумандра, отыскать последнего оставшегося в мире дракона "и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом".

Дракона, кстати, в оригинале озвучила актриса и рэперша Аквафина. По сюжету фильма это - водный ящер по имени Сису. Тогда как сюжет картины навеян культурой Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Индонезии, Лаоса и так далее - того региона, в общем.

Фото: kinopoisk.ru
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Среди создателей - люди, делавшие "Моану", "Похождения императора", дилогию "Холодное сердце", "Планету сокровищ" и прочие шлягеры. Так что за общее качество можно смело ручаться.

Премьера - уже в марте: в прокат и на стриминге Disney+ - в тех странах, где он работает.

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