Новости

Эпидемиолог: Число случаев COVID-19 в РФ сократилось из-за разобщения в праздники 03:31
Во время беспорядков в Амстердаме прогремели взрывы 03:20
Байден назвал маски лучшей защитой от коронавируса в США 03:01
Сирийские войска ликвидировали банду террористов в провинции Дейр-эз-Зор 02:25
Голосование в сенате показало, что импичмент Трампа обречен на провал 02:20
В службе безопасности Капитолия США извинились за "неудачи" 6 января 01:13
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России 01:08
Белый дом возобновит помощь Палестине 00:53
Более 100 миллионов человек заразились коронавирусом в мире 00:48
Сенаторы принесли присягу по делу об импичменте Трампа 00:21
Число погибших от COVID-19 в Британии превысило 100 тысяч человек 00:16
Посольство РФ в Анкаре просит россиян соблюдать осторожность в Турции 26.01.2021
Иммунолог рассказал, о чем может свидетельствовать хронический кашель 26.01.2021
В Москве замечен турпан из Красной книги 26.01.2021
Володин ответил на вопрос о выборе между Трампом и Байденом 26.01.2021
Володин: Санкции против России объявляют на основе провокации 26.01.2021
Коронавирусом переболел 171 депутат Госдумы 26.01.2021
Томас Тухель возглавил "Челси" 26.01.2021
Володин оценил идею пересадить чиновников на трамваи 26.01.2021
Володин прокомментировал инцидент с ударившим женщину силовиком 26.01.2021
Замглавы Минобороны и представитель МИД Кипра обсудили сотрудничество 26.01.2021
Бастрыкину доложили о 20 расследуемых делах по итогам несанкционированных акций 23 января 26.01.2021
В Киргизии задержали экс-премьера Абылгазиева 26.01.2021
Десять контейнеров с респираторами на 40 тысяч евро украли в Германии 26.01.2021
Аксаков: В Госдуме готовится законопроект о кредитных каникулах 26.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 02:20
Рубрика: В мире

Голосование в сенате показало, что импичмент Трампа обречен на провал

Текст: Максим Макарычев

Пробное голосование, проведенное в сенате США 26 января, показало, что импичмент Дональда Трампа обречен на провал, сообщил конгрессмен-республиканец Рэнд Пол. Ранее он предложил отменить суд над экс-президентом страны, но его инициатива была отклонена 55 голосами.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Косачев: Сюжет с импичментом Трампа - не более чем мыльная опера

Но 45 республиканцев все же проголосовали за усилия своего коллеги. И это позитивный знак. Дело в том, что для вынесения окончательного вердикта потребуются 2/3 голосов, то есть не менее 67 из 100. А это значит, что 17 республиканцев должны присоединиться к демократам. Такое развитие событий маловероятно, уверен Пол.

"Импичмент мертв по прибытию", - заявил политик в эфире CNN. И добавил: "Посчитайте. Почти вся фракция проголосовала за то, что все судебное разбирательство было неконституционным. Я думаю, что осуждение президента крайне маловероятно. Это большая победа для нас". Тем не менее, 8 февраля суд даст обеим сторонам шанс изложить свои доводы. Напомним, демократы обвиняют Трампа в "подстрекательстве к беспорядкам" шестого января.

В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа
В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Госдума в первом чтении одобрила упрощение получения налогового вычета
Госдума одобрила налоговый вычет за фитнес
Бизнес сможет получить налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников
В Фонде соцстраха назвали максимальный размер пособия на детей в 2021 году
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"