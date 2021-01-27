Голосование в сенате показало, что импичмент Трампа обречен на провал

Пробное голосование, проведенное в сенате США 26 января, показало, что импичмент Дональда Трампа обречен на провал, сообщил конгрессмен-республиканец Рэнд Пол. Ранее он предложил отменить суд над экс-президентом страны, но его инициатива была отклонена 55 голосами.

Но 45 республиканцев все же проголосовали за усилия своего коллеги. И это позитивный знак. Дело в том, что для вынесения окончательного вердикта потребуются 2/3 голосов, то есть не менее 67 из 100. А это значит, что 17 республиканцев должны присоединиться к демократам. Такое развитие событий маловероятно, уверен Пол.

"Импичмент мертв по прибытию", - заявил политик в эфире CNN. И добавил: "Посчитайте. Почти вся фракция проголосовала за то, что все судебное разбирательство было неконституционным. Я думаю, что осуждение президента крайне маловероятно. Это большая победа для нас". Тем не менее, 8 февраля суд даст обеим сторонам шанс изложить свои доводы. Напомним, демократы обвиняют Трампа в "подстрекательстве к беспорядкам" шестого января.