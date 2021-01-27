Госдума рассмотрит договор об СНВ-3 в начале пленарного заседания

Международный комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Профильные депутаты предложат включить этот вопрос первым пунктом повестки пленарного заседания 27 января.

Об этом журналистам сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

Рекомендовано ратифицировать соглашение сроком на пять лет - до 5 февраля 2026 года, уточнил он. Решение было принято единогласно.

Этот шаг со стороны России и США "станет важнейшим историческим решением, которое позволит сохранить систему стратегической стабильности и ядерного сдерживания в мире", подчеркнул Слуцкий. "Кроме того, пролонгация договора СНВ-3 позволяет активизировать переговоры в сфере контроля над вооружениями", - сказал глава комитета.

Ранее комитет Госдумы по обороне (соисполнитель) также поддержал ратификацию соглашения.

Накануне президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении СНВ-3. В этот же вечер российский лидер внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить договор на пять лет.