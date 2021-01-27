Китайская автомобильная компания Lifan неожиданно воскресла

Слухи о гибели бренда Lifan оказались преувеличением. Компания, казалось, уже не выберется из финансовой ямы, в которую ее загнал коронакризис, однако на помощь одному из первых в Китае частных автопроизводителей, сумевших выйти на глобальный авторынок, пришел другой - Geely.

Для пущей убедительности в своих перспективах новая компания - Lifan Technology - уже представила первую новинку. И это - перелицованный электрокар Maple Leaf 80V с существенно упрощенным интерьером. Напомним, данная модель - тоже "клон". В ее основе лежит бензиновый минивэн Geely Jiaji.

У новинки, если судить по публикации портала Autohome, пока даже нет названия. Но обращает на себя внимание логотип марки - литера L, выполненная в виде штепсельной вилки. Сомнений нет: с таким шильдиком на рынке будут появляться именно электромобили.

Но если у Maple Leaf самая широкая аудитория, то новинка от Lifan Technology должна заинтересовать, в первую очередь, таксомоторные парки. Недаром на презентации был показан автомобиль в фирменном желтом цвете. Кстати, у него в салоне нет даже экрана мультимедийной системы, что невероятная редкость для рынка Поднебесной. Другими словами, новинка от Lifan, что вполне соответствует имиджу этой компании, может стать одним из самых доступных предложений.

Еще одно подтверждение этому тезису - Geely внедрит в этих машинах съемные аккумуляторы. То есть, по примеру стартапа Nio, покупать "электрички" можно будет без батареи, что значительно снижает их стоимость. При этом владельцам предложат аренду аккумуляторов и их мгновенную замену на полностью заряженные. Уже известно, что запас хода по циклу NEDC составит не менее 400 км.

Отметим, что Geely получила только 49% акций новой марки. Остальной пакет находится в руках муниципальной компании из Чунцина, который иногда называют китайским Детройтом. Здесь выпускают миллионы автомобилей в год - Changan, Suzuki, Mazda, Ford и другие компании. Кроме того, в Чунцине и пригородах расположены несколько заводов по сборке грузовиков и мотоциклов. Теперь, надо понимать, в список якорных производителей вернется и Lifan.