Макей высказался за противодействие возрождению неонацизма

Беларусь открыта к сотрудничеству со всеми странами мира и будет делать все возможное, чтобы сохранить память о жертвах холокоста, противодействовать возрождению неонацизма, любых проявлений этнической, религиозной ненависти, нетерпимости и фанатизма.

Это заявление глава внешнеполитического ведомства РБ Владимир Макей сделал в среду у мемориала "Яма" в Минске во время траурного мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв холокоста, информирует БЕЛТА.

В исторической памяти народа, по словам министра, запечатлены в числе наиболее кровавых преступлений нацизма десятки гетто в Беларуси, сотни тысяч погибших евреев. "Эта историческая память, воспоминания набатом звучат в наших сердцах, призывая защищать человеческую жизнь и достоинство и делать все, чтобы трагедия холокоста не повторилась", - сказал министр.

Он с сожалением констатировал, что в современном мире еще не все усвоили страшные уроки Второй мировой войны. "Видим попытки отдельных стран обелить преступления Третьего рейха, вплоть до героизации нацистов и их кровавых пособников. Для нас, для Беларуси такой подход категорически неприемлем", - заявил глава МИД.

Подчеркнув, что РБ вместе с партнерами на международной арене уже много сделала, чтобы увековечить память о подвиге солдат, которые спасли мир от коричневой чумы, Макей дал понять, что "государство стремится прививать и молодому поколению ценности и культуру, которые помогли бы ему в защите человеческой жизни и достоинства, сохранить мир, стабильность и спокойствие в обществе".

Вместе с руководителями дипмиссий ряда государств, депутатами, представителями общественных и религиозных организаций министр возложил цветы к мемориалу в память о жертвах холокоста.

"Пусть это траурное мероприятие послужит нам напоминанием, наказом о том, что все мы сегодня, вне зависимости от политических убеждений, от политических разногласий должны сделать все возможное, чтобы не повторился холокост, чтобы не повторилась трагедия Второй мировой войны", - резюмировал Владимир Макей.