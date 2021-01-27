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Муж Валерии обозвал Шнурова, пожаловавшегося на него в полицию

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    27.01.2021, 19:36
Текст:   Олег Усков
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Музыкальный продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин нанес очередной вербальный удар по певцу и предпринимателю Сергею Шнурову, подавшему на него заявление в полицию.

По мнению Пригожина, действие стороны Шнурова, полагающей, что продюсер устрашает исполнителя посулами физической расправы, не более чем очередная попытка пиара. О чем Иосиф и уведомил "360".

"Поздравляю его с очередным пиаром. Он никак успокоиться не может. Для меня это *** не существует", - цитирует реплику Пригожина канал.

Ответная реплика Шнурова на ответную реплику Пригожина на текущий момент еще не звучала.

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