Муж Валерии обозвал Шнурова, пожаловавшегося на него в полицию

Музыкальный продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин нанес очередной вербальный удар по певцу и предпринимателю Сергею Шнурову, подавшему на него заявление в полицию.

По мнению Пригожина, действие стороны Шнурова, полагающей, что продюсер устрашает исполнителя посулами физической расправы, не более чем очередная попытка пиара. О чем Иосиф и уведомил "360".

"Поздравляю его с очередным пиаром. Он никак успокоиться не может. Для меня это *** не существует", - цитирует реплику Пригожина канал.

Ответная реплика Шнурова на ответную реплику Пригожина на текущий момент еще не звучала.