Профильный комитет Совфеда поддержал ратификацию продления СНВ-3

Комитет Совета Федерации по международным делам на заседании в среду рекомендовал палате ратифицировать закон о продлении договора СНВ-3, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в комитете.

Накануне глава комитета Константин Косачев заявил журналистам, что сенаторы уже сегодня будут готовы проголосовать за ратификацию продления срока действия этого документа.

Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект. Он предполагает продление срока действия СНВ-3 на 5 лет - до 5 февраля 2026 года.