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27.01.2021 15:21
Рубрика: Власть

Путин назвал продление Договора о СНВ шагом в правильном направлении

Текст: Ксения Воронцова
Президент РФ Владимир Путин назвал продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет шагом в правильном направлении. Об этом российский лидер заявил на Давосском форуме. Он также призвал избежать перспективы превращения мира в мрачную антиутопию.

Президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб упомянул разговор Путина с его американским коллегой и продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин назвал явную угрозу в наступившем десятилетии

Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме, комментируя это, подчеркнул: "Безусловно, это шаг в правильном направлении".

При этом, президент России отметил, что в настоящее время наблюдается кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. "Это, в свою очередь, вызывает сегодня резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правового и левого радикализма и других крайностей, обострение и ужесточение внутриполитических процессов, в том числе, в ведущих странах", - сказал он.

Все это, по словам Путина, сказывается и на характере международных отношений.

Президент подчеркнул, что глобальный конфликт, подобный Второй мировой войне, в нынешних условиях невозможен. "Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации", - сказал Путин.

"Но повторю: ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если, конечно, ничего не предпринимать, чтобы этого не случилось. Тем не менее есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов", - заметил президент.

По словам Путина, "социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки".

"Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории", - призвал российский лидер.

Власть Работа власти Президент Договор об СНВ Россия и США РГ-Видео

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