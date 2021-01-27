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27.01.2021 10:25
Рубрика: Происшествия

Система QR-кодов останется рекомендательной для баров и ресторанов Москвы

Текст: Ирина Огилько

После разрешения на работу заведений общественного питания в Москве в ночное время система QR-кодов остается рекомендательной мерой. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 27 января разрешается возобновить оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в период с 23.00 до 6.00.

"Система QR останется рекомендательной. Но нельзя забывать о ее социальной значимости, поэтому я рекомендую всем пользоваться ей", - сказал Немерюк, чьи слова приводит "Интерфакс".

В связи с угрозой распространения коронавируса с 19 октября в заведениях общепита и развлекательных заведениях ночью действовала обязательная система регистрации сотрудников и посетителей по QR-коду или через СМС. С 13 ноября работа предприятий общепита и развлекательных заведений в Москве была запрещена в ночное время.

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