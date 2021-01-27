В Брянске сына бывшего вице-губернатора области осудили за смертельное ДТП

В Брянске суд признал виновным в пьяном ДТП и гибели человека сына бывшего вице-губернатора области. Решением Советского районного суда Брянска Максим Резунов приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Также осужденный лишен права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Авария произошла в Брянске в ночь с 17 на 18 сентября прошлого года. В суде было установлено, что 33-летний водитель находился за рулем автомобиля Volkswagen Touareg в состоянии опьянения. На перекрестке улицы Горького и проспекта Ленина машина врезалась в стоящий впереди на светофоре автомобиль Тойота Will. Подсудимый с места ДТП скрылся.

В аварии получил смертельные травмы водитель Тойота Will, он скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряженное с оставлением места его совершения". Дело расследовалось в СУ СК РФ по региону. Сам обвиняемый находился под домашним арестом. В сентябре прошлого года вице-губернатор области Александр Резунов подал в отставку.

Решение суда не вступило в законную силу, подчеркнули в прокуратуре.