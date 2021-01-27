Вильфанд пообещал похолодание к концу недели

Во второй половине недели пришедшая с теплым атлантическим циклоном весенняя погода снова уступит место зимней. "С четверга ожидается медленное понижение температуры", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, уже ночью в пятницу похолодает до 3-5 градусов мороза. Днем - около нуля. Но все равно это выше нормы на 6-8 градусов. В субботу, 30 января, температурный фон будет на 6-7 градусов выше нормы, в воскресенье - на 3-4 градуса. Средняя температура воздуха днем составит минус 5-7 градусов, добавил Вильфанд.

Как отметил синоптик, над европейской территорией продолжается противодействие двух систем - антициклональной и циклонической. Но понижение температуры не связано с повышением атмосферного давления. В этом случае морозы были бы сильнее и продолжительнее. И хотя потоки воздуха окажутся южными, они будут нести с собой воздух с юга-востока, а не с запада, с Атлантики.