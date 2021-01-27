Приморью пообещали месячную норму снега и ураган

По прогнозу Примгидромета в четверг в край придет очередной снежный циклон. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает официальный сайт ведомства.

- Завтра в Приморье будет наблюдаться целый букет неблагоприятных и опасных явлений погоды: сильный и очень сильный снегопад, сильная метель, на дорогах снежный накат, штормовой ветер, порой достигающий ураганной силы при морозе на побережье ниже "минус" 10 градусов, взломы припая, в открытом море штормовое волнение и быстрое обледенение, - рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.

По его словам, во Владивостоке снег и ветер начнут усиливаться во второй половине дня. Пик непогоды, скорее всего, придется на время от конца рабочего дня до середины ночи.

Самый сильный снег метеорологи ждут в юго-восточной части края, в том числе и во Владивостоке. В краевом центре будет и самый сильный ветер. По прогнозам порывами он будет достигать 35-38 метров секунду.

Как отметил Борис Кубай, всего за сутки может выпасть больше месячной нормы снега.

Между тем, во вторник в Приморье тоже находилось в поле действия циклона - повсеместно прошел снег, мокрый снег и снег с дождем. В среду на дорогах снежный накат и гололед. Во Владивостоке гололед стал причиной 10-балльных "пробок".

Как сообщило правительство Приморья, дороги края чистят почти 400 единиц снегоуборочной техники АО "Примавтодор". Проезд обеспечен ко всем населенным пунктам, идет подготовка к очередному снегопаду. В связи с обещанными 28 и 29 января осадками дорожные службы продолжат дежурство в круглосуточном режиме.