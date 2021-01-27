Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте

Заметное снижение заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, начнется в марте, а до конца февраля продлится фаза стабилизации. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, в настоящее время фаза медленного роста заболеваемости COVID-19 в России завершилась и сменилась стабилизацией, которая обычно длится месяц-полтора. "До конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня, а в марте может начаться заметное снижение заболеваемости", - цитирует Горелова РИА Новости.

Он уточнил, что, скорее всего, к показателям, которые были летом прошлого года, Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, но заболеваемость снизится, отметил Горелов.

Во вторник сообщалось, что подтвержден 18 241 случай COVID-19 в 85 регионах России. Это минимальный показатель заболеваемости с ноября. Снижение числа новых случаев коронавируса в России произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых люди фактически 14 дней были на изоляции, объяснил Александр Горелов.