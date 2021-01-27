Эпидемиолог: Число случаев COVID-19 в РФ сократилось из-за разобщения в праздники

Стабилизация ситуации с коронавирусом в России наступила. Снижение числа новых случаев COVID-19 произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых люди фактически 14 дней были на изоляции.

Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он пояснил РИА Новости, что в течение двух недель социальная активность была снижена. Россияне реже пользовались общественным транспортом, фактически находились на изоляции инкубационный период коронавируса, поэтому цепочки передачи вируса разорвались.

Напомним, во вторник сообщалось, что подтвержден 18 241 случай COVID-19 в 85 регионах. Это минимальный показатель заболеваемости с ноября. Днем ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом озвучил данные о 19 290 новых случаях.

О стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в России заявляла и глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы регистрируем снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев", - отметила Попова на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.