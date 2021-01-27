Новости

Эпидемиолог: Число случаев COVID-19 в РФ сократилось из-за разобщения в праздники 03:31
Во время беспорядков в Амстердаме прогремели взрывы 03:20
Байден назвал маски лучшей защитой от коронавируса в США 03:01
Сирийские войска ликвидировали банду террористов в провинции Дейр-эз-Зор 02:25
Голосование в сенате показало, что импичмент Трампа обречен на провал 02:20
В службе безопасности Капитолия США извинились за "неудачи" 6 января 01:13
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России 01:08
Белый дом возобновит помощь Палестине 00:53
Более 100 миллионов человек заразились коронавирусом в мире 00:48
Сенаторы принесли присягу по делу об импичменте Трампа 00:21
Число погибших от COVID-19 в Британии превысило 100 тысяч человек 00:16
Посольство РФ в Анкаре просит россиян соблюдать осторожность в Турции 26.01.2021
Иммунолог рассказал, о чем может свидетельствовать хронический кашель 26.01.2021
В Москве замечен турпан из Красной книги 26.01.2021
Володин ответил на вопрос о выборе между Трампом и Байденом 26.01.2021
Володин: Санкции против России объявляют на основе провокации 26.01.2021
Коронавирусом переболел 171 депутат Госдумы 26.01.2021
Томас Тухель возглавил "Челси" 26.01.2021
Володин оценил идею пересадить чиновников на трамваи 26.01.2021
Володин прокомментировал инцидент с ударившим женщину силовиком 26.01.2021
Замглавы Минобороны и представитель МИД Кипра обсудили сотрудничество 26.01.2021
Бастрыкину доложили о 20 расследуемых делах по итогам несанкционированных акций 23 января 26.01.2021
В Киргизии задержали экс-премьера Абылгазиева 26.01.2021
Десять контейнеров с респираторами на 40 тысяч евро украли в Германии 26.01.2021
Аксаков: В Госдуме готовится законопроект о кредитных каникулах 26.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 02:25
Рубрика: В мире

Сирийские войска ликвидировали банду террористов в провинции Дейр-эз-Зор

Элитные подразделения сирийской армии провели операцию в провинции Дейр-эз-Зор. Им удалось ликвидировать банду террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ").

Сирия призвала СБ ООН осудить удары израильских ВВС

По информации агентства SANA, на протяжении месяца на трассе Пальмира - Дейр-эз-Зор боевики совершали нападения на автобусы с военными и мирными гражданами. Жертвами последней вооруженной вылазки, предпринятой террористами 24 января, стали трое военнослужащих, еще 10 получили ранения, пишет ТАСС. Сирийские военные выследили банду. В ходе операции были убиты пять боевиков.

Ранее сообщалось о гибели двух сирийских военнослужащих при вооруженной атаке террористов на окраине города Эль-Кунейтра на юге Сирии. Боевики подорвали бомбу возле армейского блокпоста в Рувейхании, а затем открыли огонь по военным из стрелкового оружия. Кроме погибших есть и раненые.

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Госдума в первом чтении одобрила упрощение получения налогового вычета
Госдума одобрила налоговый вычет за фитнес
Бизнес сможет получить налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников
В Фонде соцстраха назвали максимальный размер пособия на детей в 2021 году
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"