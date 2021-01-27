Сирийские войска ликвидировали банду террористов в провинции Дейр-эз-Зор

Элитные подразделения сирийской армии провели операцию в провинции Дейр-эз-Зор. Им удалось ликвидировать банду террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ").

По информации агентства SANA, на протяжении месяца на трассе Пальмира - Дейр-эз-Зор боевики совершали нападения на автобусы с военными и мирными гражданами. Жертвами последней вооруженной вылазки, предпринятой террористами 24 января, стали трое военнослужащих, еще 10 получили ранения, пишет ТАСС. Сирийские военные выследили банду. В ходе операции были убиты пять боевиков.

Ранее сообщалось о гибели двух сирийских военнослужащих при вооруженной атаке террористов на окраине города Эль-Кунейтра на юге Сирии. Боевики подорвали бомбу возле армейского блокпоста в Рувейхании, а затем открыли огонь по военным из стрелкового оружия. Кроме погибших есть и раненые.