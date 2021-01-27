Skoda рассказала, когда российская Octavia получит новые моторы

Моторная линейка российской Skoda Octavia четвёртого поколения пополнится новыми агрегатами во втором квартале 2021 года. Об этом рассказали представители марки во время тест-драйва модели.

Речь идёт о двигателях 1,6 MPI (110 л. с.) и 2,0 TSI (190 л. с.). Первый работает с "механикой" или с "автоматом". Второй сочетается исключительно с "роботом" (DSG).

Пока автомобиль предлагается с 1,4-литровым бензиновым турбомотором (150 л. с.), который стыкуется либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Также стало известно, что Skoda Octavia не будет оснащаться адаптивной подвеской DCC (Dynamic Chassis Control). Но при этом лифтбек оборудуют пакетом плохих дорог.

Новая Skoda Octavia на российском авторынке появилась в ноябре 2020 года. Базовая стоимость машины составляет 1 409 000 рублей. Модель производят по полному циклу на мощностях завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.