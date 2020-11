Новая Skoda Octavia появилась у российских дилеров

Компания Skoda объявила о начале реализации в России Octavia нового поколения. Модель уже доступна в дилерских центрах марки.

Skoda Octavia предлагается в комплектациях Active Plus (1 409 000 рублей), Ambition Plus (1 499 000 рублей) и Style Plus (1 700 000 рублей). В базе лифтбек получил светодиодную светотехнику, двухспицевое рулевое колесо, мультимедийную систему с навигацией, электронные ассистенты и многое другое.

На первых порах автомобиль будет оснащаться 150-сильным турбомотором объёмом 1,4 литра с 6-ступенчатой "механикой", либо с 8-ступенчатым "автоматом". В 2021 году на российском автомобильном рынке стоит ожидать Octavia с 1,6-литровым "атмосферником" мощностью 110 л. с. и 190-сильный вариант с 2,0-литровым мотором.

Skoda Octavia выпускается на нижегородском автозаводе "Группы ГАЗ". Производство налажено по методу полного цикла со сваркой, окраской и сборкой. Также на заводе собирают кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq.