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16.11.2020 11:40
Рубрика: Легковые авто

Новая Skoda Octavia появилась у российских дилеров

Текст: Валерий Карташов

Компания Skoda объявила о начале реализации в России Octavia нового поколения. Модель уже доступна в дилерских центрах марки.

Фото: www.autobild.de
Стало известно, какие новинки Skoda выйдут до 2023 года

Skoda Octavia предлагается в комплектациях Active Plus (1 409 000 рублей), Ambition Plus (1 499 000 рублей) и Style Plus (1 700 000 рублей). В базе лифтбек получил светодиодную светотехнику, двухспицевое рулевое колесо, мультимедийную систему с навигацией, электронные ассистенты и многое другое.

На первых порах автомобиль будет оснащаться 150-сильным турбомотором объёмом 1,4 литра с 6-ступенчатой "механикой", либо с 8-ступенчатым "автоматом". В 2021 году на российском автомобильном рынке стоит ожидать Octavia с 1,6-литровым "атмосферником" мощностью 110 л. с. и 190-сильный вариант с 2,0-литровым мотором.

Skoda Octavia выпускается на нижегородском автозаводе "Группы ГАЗ". Производство налажено по методу полного цикла со сваркой, окраской и сборкой. Также на заводе собирают кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq.

#Skoda