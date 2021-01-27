Право

Надо ли россиянину, получившему вид на жительство в Беларуси, уведомлять МВД России?

"Получила вид на жительство в Беларуси. В России не была уже больше года. Надо ли мне уведомлять МВД России о получении ВНЖ в Беларуси, в какие сроки, и что будет, если я этого не сделаю? Дарья О.".

Гражданин России, который получил гражданство иного государства или вид на жительство в иностранном государстве, обязан уведомить об этом МВД России.

Сроки подачи уведомления зависят от того, находился ли гражданин в России в момент получения документа. Если да, то подать уведомление необходимо в течение 60 дней после получения вида на жительство. В случаях, когда гражданин получил его за рубежом и после этого провел там больше двух месяцев, ему предоставляется 30 дней на подачу уведомления после первого въезда в страну. Таким образом, гражданам РФ, постоянно проживающим в Беларуси, подавать такое уведомление не нужно, но при въезде на территорию России у них есть 30 дней для подачи уведомления в МВД России.

Уведомление о ВНЖ можно подать, только находясь в России, обратившись в территориальный орган МВД России или воспользовавшись услугами Почты России. Через консульские органы РФ, размещенные на территории другого государства, также как и через сайт Госуслуг или другим электронным способом подача уведомлений не предусмотрена. Если подать уведомление с опозданием, то это повлечет административную ответственность: штраф от 500 до 1000 рублей. А вот если не уведомить совсем, то тогда возможна уголовная ответственность и штрафы - до 200 000 рублей. Также могут назначить работы на срок до 400 часов. Нарушать закон не советуем, потому что пока ведется производство по уголовному делу, выезжать из России могут запретить.

Правила

Сколько человек может принять на работу предприниматель в Беларуси?

"Переехал из России к сестре в Беларусь. Собираюсь зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и нанять работников. Сестра говорит, что можно только родственников. Скажите, скольких работников я могу нанять, что для этого нужно и должны ли они быть родственниками? Артем С.".

В настоящее время индивидуальный предприниматель (ИП) в Беларуси может нанимать для реализации предпринимательской деятельности одновременно не более трех человек. Это могут быть как близкие родственники, так и любые другие граждане.

Если ИП намерен нанимать людей, то нужен минимальный перечень внутренних документов. Например, штатное расписание, папка с приказами и личными делами, трудовые договоры и расчетные листки, а также график учета рабочего времени, правила внутреннего распорядка...

При приеме сотрудников на работу необходимо оформить с ними отношения с помощью трудового или гражданско-трудового договора. Будущий сотрудник должен предоставить следующие документы: паспорт, трудовую книжку (если это не первое место работы), документы об образовании или обучении, справку о прохождении медосмотра, военный билет (если есть). Возможно, в связи с родом деятельности могут понадобиться дополнительные документы (удостоверения, страховое свидетельство и т.п.). Это зависит от сферы и специфики работы.

Наняв на работу сотрудников, ИП обязан предоставить в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси данные о нанятом сотруднике не позже десяти дней с момента заключения трудовых отношений. Также необходимо подать данные о работнике в Белгосстрах.

Недвижимость

Может ли российский пенсионер оформить ренту на белоруса?

"Моя племянница - гражданка Беларуси, а я - российская пенсионерка. Племянница живет со мной. Подскажите, пожалуйста, могу ли я оформить на нее договор ренты и можно ли его расторгнуть. Спасибо. Валентина Петровна".

Если вы являетесь собственником квартиры, то можете свободно ею распоряжаться, в том числе оформить договор ренты. Плательщиком ренты - рентодателем - может быть любой человек, как гражданин России, так и иностранец, а также юридическое лицо. Так что вы можете оформить договор на племянницу.

К договору ренты законом установлен ряд требований. В частности, договор ренты необходимо зарегистрировать у нотариуса, иначе он будет признан недействительным. Кроме того, необходима государственная регистрация в органах Росреестра. При регистрации сделки с участием иностранного гражданина в Росреестре сотрудник органа обязан проверить не только паспорт вашей племянницы, но и законность ее нахождения на территории России. У вашей племянницы обязательно должна быть регистрация.

Законодательство предусматривает расторжение договора ренты. Однако если расторжение договора происходит не по обоюдному согласию, то это достаточно сложная процедура, осуществляемая только в судебном порядке. Самовольным желанием отказаться от договора нельзя, аргумент "я передумала" судом не принимается. Разорвать соглашение, например, можно, если выплаты просрочены на год и более, а также когда плательщик не исполняет обязательств или признан банкротом. Любые изменения договора вносятся в него только при наличии согласия по данному вопросу обеих заинтересованных сторон и заверяются у нотариуса.