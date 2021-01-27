В службе безопасности Капитолия США извинились за "неудачи" 6 января

Высокопоставленный представитель службы безопасности Капитолия США во вторник извинилась за "провалы" во время осады здания сторонникам экс-президента Дональда Трампа, пытавшихся помешать утверждению победы Джо Байдена на выборах 3 ноября.

Официальные лица Капитолия указали на целый ряд собственных ошибок: противоречивые данные о готовящейся акции, недостаточную подготовку и недостаточную мобилизацию силовых структур, и призвали к улучшению систем подотчетности и структур связи. "Я нахожусь здесь, чтобы принести свои искренние извинения от имени нашего департамента", - говорится в заявлении исполняющей обязанности начальника полиции Капитолия Иоланды Питтман для комитета по ассигнованиям палаты представителей США. По ее словам, департамент не соответствовал собственным и национальным высоким стандартам безопасности

Питтман пояснила, что многие офицеры страдают от посттравматического стрессового расстройства после нападения 6 января, в результате которого погибли пять человек, в том числе один офицер полиции Капитолия, сообщает Reuters. В настоящее время сотрудники службы безопасности работают над усилением защиты Капитолия. Предыдущий начальник полиции Капитолия был отправлен в отставку. За несколько недель, прошедших после нападения, была усилена безопасность вокруг самого здания и в Вашингтоне, установлен забор по периметру высотой более двух метров. Около пяти тысяч военнослужащих Национальной гвардии останутся в Вашингтоне до середины марта.