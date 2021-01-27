Во время беспорядков в Амстердаме прогремели взрывы

В столице Нидерландов протестующие подожгли грузовик, который потом взорвался. О пострадавших местные СМИ не сообщают.

Беспорядки из-за нового локдауна продолжаются в Амстердаме уже четвертый день. Во вторник агрессивно настроенная молодежь закидала полицейских камнями и петардами. Несколько человек были задержаны. Начальник национальной полиции Виллем Вулленерс, комментируя происходящее , заявил, что ситуация в большинстве городов страны "гораздо более спокойная, чем накануне". Он напомнил, что 24 и 25 января были задержаны почти 500 человек.

Также Вулленерс сообщил, что район Осдорп на окраине Амстердама, где были слышны взрывы, оцеплен после наступления комендантского часа. Одна из групп протестующих укрылась в кафе. Точку общепита окружили силовики, пишет РБК.