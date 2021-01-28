Беларусь выступила за продуктивную интеграцию в СНГ

По словам министра, за прошедшие годы СНГ зарекомендовало себя "сложившейся современной региональной организацией и уникальной диалоговой площадкой, учитывающей интересы государств-участников, констатировал министр, стали". Он подчеркнул, что усилия стран партнеров должны быть направлены на достижение общей цели: региональной консолидации и прогресса.

"Глубокая продуктивная интеграция с наиболее близкими соседями не только географически, исторически, но и по долгу, является естественным путем развития для Беларуси и одним из приоритетных векторов внешней политики государства", - констатировал Макей. А дальнейшее укрепление потенциала Содружества, усиление его позиций на международной арене министр связывает с поиском точек роста, "которые придадут новый импульс и динамизм дальнейшему развитию СНГ".

Как уже информировал "СОЮЗ", Минск в наступившем году председательствует в этой международной организации. Макей уточнил в этой связи, что концепция председательства РБ направлена на выработку согласованных подходов к решению актуальных вопросов сотрудничества, укрепление взаимодействия в целях всестороннего и сбалансированного экономического и социального развития стран Содружества, достижение государствами целей в области устойчивого развития.

Особое внимание в текущем году Беларусь планирует уделить вопросу достижения синергетического эффекта от сотрудничества государств - участников СНГ в различных интеграционных объединениях и организациях - ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.