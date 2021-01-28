Более половины японских компаний выступили за проведение Олимпиады

В анкетировании приняли участие 100 компаний, из которых 48 поддержали проведение турнира в сокращенном масштабе. Еще 13 выступили за организацию соревнований в формате максимально близком к привычному.

При этом три фирмы заявили, что проводить Игры не следует. По мнению последних, принимать гостей из-за рубежа на фоне распространения COVID-19 рискованно. Примечательно, что 36 компаний воздержались от однозначных оценок, отметив, что в нынешних условиях сложно принимать подобные решения. Напомним, что подавляющая часть японского населения не видит смысла в проведении Олимпиады этим летом. Более 80 процентов полагают, что состязания необходимо отменить или перенести на более поздний срок. По данным газеты "Асахи симбун", 35 процентов японских граждан выступили за отказ от проведения Олимпиады, 51 процент - за очередную отсрочку турнира.

Добавим, что накануне состоялись первые телефонные переговоры премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги с президентом США Джо Байденом. Как передают местные СМИ, атмосфера беседы была хорошей, политики договорились называть друг друга "Ёси" и "Джо" и успели обсудить большое количество вопросов, основная масса которых касалась оборонной проблематики. Вместе с тем, в разговоре главы японского кабмина с хозяином Белого дома олимпийская тематика не затрагивалась вообще. И это, как считают некоторые эксперты, плохой знак для предстоящего турнира. Возможно, в Вашингтоне не склонны поддерживать идеи проведения ОИ в этом году.