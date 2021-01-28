Концепцию программы в области гидрометеорологии готовят в Союзном государстве

Получать уточненные прогнозы опасных метеорологических явлений, включая грозы, гололед и туман, позволяют исследования, которые уже более трех лет осуществляют метеорологи Союзного государства. А в настоящее время, уточнила 28 января специалист белорусского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Анна Бубнова, партнеры двух стран работают над созданием нового научного проекта.

Уже сейчас Белгидромет и российские коллеги, рассказала она во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, разрабатывают концепцию программы по обеспечению гидрометеорологической безопасности в условиях изменения климата на 2022-2026 годы.

Кроме того, разработаны рекомендации по адаптации транспортной отрасли сопредельных территорий двух стран к сценариям изменения климата в XXI веке. Во-первых, пояснила Бубнова, проанализированы опасные явления, которые оказывают наиболее негативное воздействие на транспортную инфраструктуру. Оценено также и влияние климатических изменений на отрасль в целом. "О разработанных рекомендациях будут проинформированы все заинтересованные органы, в том числе Минтранс", - добавила эксперт.

Помимо совместных научных исследований, напомнила она, в республике проводились работы по программе "Природопользование и экологические риски" на 2016-2020 годы. Составлен и прогноз радиационной обстановки в РБ до 2035 года, дана оценка изменениям атмосферного воздуха, поверхностных вод и химического загрязнения земель.