Lada Niva Travel: как оцинкован внедорожник

Российская марка Lada опубликовала презентацию, которая посвящена Niva Travel. В одном из слайдов компания рассказала об оцинковке модели.

В кузовных элементах внедорожника применяется как одностороннее цинкование, так и двухстороннее горячее цинкование.

При односторонней оцинковке вторая сторона металла окрашивается и грунтуется традиционными способами. Из такого листа изготовлены боковые двери, пятая дверь, боковины кузова, крылья.

При двухсторонней оцинковке металл погружают в ванну с расплавленным цинком (температура около 460°C). Таким методом обработаны некоторые элементы днища, пола, арок, внутренних панелей.

Отметим, гарантия от сквозной коррозии на Lada Niva Travel составляет шесть лет.

Дилерские центры Lada принимают заказы на модель с 25 января. Продажи стартуют в феврале. Цены лежат в диапазоне от 747 900 до 905 900 рублей.

Lada Niva Travel получила новую светотехнику, оригинальную решётку радиатора, иные бампера и обвес, массивный капот, другие передние крылья. Салон остался прежним.

Под капотом машины располагается бензиновый двигатель объёмом 1,7 литра (80 л. с.). Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой механической КП. Внедорожник также оснащается постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.