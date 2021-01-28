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28.01.2021 14:35
Рубрика: Культура

Лучшие документальные фильмы последних лет собраны в одной подборке

Текст: Сусанна Альперина

Повышенный интерес к документальному кино, который проявляется в последнее время, не может не радовать.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Бриджертоны" стал самым популярным проектом Netflix

Все развивается довольно быстрыми темпами и еще ускорится в обозримом будущем. И главный онлайн-кинотеатр мира Netflix закупает наш документальный контент (недавно "РГ" писала о фильме "Кресты"), и крупнейший стриминговый ресурс Amazon. И в самой России каждая уважающая себя онлайн-платформа наполняет свои предложения линейками неигровых проектов. А есть и специализированные платформы для документального кино - ЦДК и Non-Fiction, например.

И сегодня еще один онлайн-кинотеатр МТС ТВ, объявил, что запускает регулярно обновляющуюся подборку специально отобранных документальных фильмов под названием "Топ Док".

В нее вошли лучшие документальные фильмы к последнего времени - такие, как: "Бэнкси. Расцвет нелегального искусства", "Быть Харви Вайнштейном", "Дело Собчака", "Сорокин трип", "Диего Марадона", "Эми" (об Эми Уайнхаус)...

Фото: kinopoisk.ru
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Кроме того, в подборке можно смотреть "Акварель" Виктора Косаковского (стоит выделить этот мощный фильм отдельно), "Секс, мода, диско" - о художнике 1970-х годов Антонио Лопесе, "Щенячью школу" - о собаках-поводырях, "Съесть слона" - об истории из жизни театральной труппы, в которой играют молодые актеры с синдромом Дауна...

Хороший продуманный выбор - нельзя не похвалить. Потому что еще в во всех смыслах Топе - "Медведи Камчатки. Начало жизни", "Королевство обезьян", "Малыши в дикой природе", "Африканские кошки".

Также зрители могут смотреть, не выходя за пределы одной платформы и подборки, документальные фильмы - биографии известных дизайнеров, среди которых "Секреты Лагерфельда", "Жан-Поль Готье, с любовью", "Дрис ван Нотен", "Величайший кутюрье" - последняя лента об Ив Сен-Лоране... И картины об известных музыкальных исполнителях - "Паваротти", "Мария до Каллас" (озвучка Фанни Ардан), "РОК" о Викторе Цое, Олеге Гаркуша, Юрии Шевчуке и Борисе Гребенщикове.

"РГ" писала отдельно практически обо всех этих картинах, рекомендуя их зрителям. Те, кто уже смотрел, в том числе и на большом экране, могут пересмотреть спокойно, дома. Те, кто не видел - открыть для себя новый мир.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Кино и ТВ Документальное кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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