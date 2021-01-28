ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Россия останется в ассамблее и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег, подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

С инициативой об оспаривании полномочий России в начале сессии выступила делегация Украины. Запрос поддержали 38 участников заседания, 61 парламентарий выступил против. По итогам обсуждений в ассамблеи подготовили проект резолюции, в которой рекомендовалось подтвердить полномочия российской делегации. За решение в пользу России проголосовали 107 человек, против - 36, а 24 - воздержались.

В нашей делегации подчеркнули, что антироссийские поправки не были поддержаны.

"Россия сохраняет свое присутствие на страсбургской площадке и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую", - заявил по итогам голосования Леонид Слуцкий.

Он констатировал, что все поправки Украины и стран Балтии с требованиями не ратифицировать мандат российской делегации были провалены подавляющим большинством голосов. "Это значит, что ассамблея не идет и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с крупнейшей страной Европейского континента", - сделал вывод политик.