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28.01.2021 16:15
Рубрика: В мире

Президент Вучич поблагодарил РФ за вакцину "Спутник V"

Текст: Диана Ковалева

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса "Спутник V", очередная партия которой прибудет в эту балканскую страну 29 января. Об этом глава государства заявил журналистам после совещания с военными в Доме гвардии.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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"Завтра из России прибывает 20+20 тысяч российской вакцины "Спутник V". Почему я говорю 20+20? Потому что первая доза российской вакцины не такая же, как вторая, в отличие от Pfizer и китайской вакцины. Спасибо им за это, спасибо за каждую вакцину, которую они нам направили. Мы бесконечно благодарны, но нам, конечно, нужно намного больше. Мы ведем переговоры с другими производителями по открытым и закрытым каналам", - сказал Вучич.

Он также добавил, то на сегодняшний момент Сербия заключила соглашения о поставках 6,5 миллиона доз вакцин от коронавируса, но не может их получить в полном объеме из-за нехватки производственных мощностей в мире. По словам президента, сейчас в списке на вакцинацию стоят 750 тысяч жителей Сербии, однако "реальная необходимость - вакцинировать 3,5 миллиона".

"Но мы будем бороться за каждую вакцину", - отметил Вучич, добавив, что "отдельные богатые страны набрали в шесть раз больше доз вакцины, чем у них есть населения".

Напомним, что Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 31 декабря. Использование препарата началось 6 января.

В мире Европа Сербия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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