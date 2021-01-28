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28.01.2021 01:16
Рубрика: Общество

Вильфанд спрогнозировал приход в Москву "сиротской зимы"

Текст: Ольга Игнатова
"Сиротская зима" ожидает жителей столичного региона до субботы. Это означает, что погода будет не по-зимнему теплой, слякотной и серой.

"Погода будет мрачноватая, сероватая, слякотная до конца рабочей недели. Зима будет, как некогда сказал Достоевский, сиротской, теплой", - приводит слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда агентство ТАСС.

Фото: iStock
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Синоптики ранее прогнозировали похолодание в столичном регионе. Но, похоже, оно все больше и больше отодвигается. Согласно последним данным, изменения начнутся только в субботу - днем и ночью температура станет отрицательной - понизится до минус 2 - минус 4 градусов. А по области и до минус 6 градусов. Но и это аномально тепло для конца января. Температура будет выше обычной на 7 и более градусов.

В начале следующей недели, по расчетам Гидрометцентра, может похолодать более существенно: ночью до минус 14-ти, днем - до минус 4-9 градусов. Более интенсивные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, возможны в четверг и пятницу. Затем осадки будут локальными.

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