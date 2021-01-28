Задержанные за драки с омоновцами молодой человек и женщина признали вину

Следственный комитет России опубликовал видеоролик с признанием вины двумя задержанными в четверг. Оба - фигуранты уголовных дел о применении насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии в ходе прошедшей 23 января несогласованной акции.

О первом задержанном "РГ" сегодня сообщала подробно. 20-летний Саид-Мухаммад Джумаев "отличился" на Пушкинской площади, когда затеял драку сразу с несколькими сотрудниками полиции и ОМОН (Росгвардия). Когда же стражи правопорядка попытались задержать молодого человека, его отбила толпа. В итоге он скрылся. Но личность драчуна была оперативно установлена, и он был объявлен в федеральный розыск.

В четверг обвиняемого (ранее обвинение ему было предъявлено заочно) задержали в Псковской области. Он пытался сбежать за границу - пешком через лес в Латвию. Сегодня же его доставили к следователям. Вечером Пресненский суд Москвы постановил отправить Джумаева в СИЗО.

На вопрос, за что он задержан, Джумаев отвечает, что за сопротивление сотрудникам полиции и за то, что отправился в бега. Затем он говорит, что признает вину.

Другая задержанная - 35-летняя женщина, уроженка Одессы, с 2012 года - гражданка России.

На видео дама сначала предстает в агрессивном наряде - в высоких ботинках, с лысым затылком и висками. У нее при этом полицейская дубинка в руках. Женщина кидает в толпу боевой клич: "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и получит…". Но уже через пару секунд она же понуро говорит, сидя у следователя, что "под влиянием всеобщих агрессивных настроений приняла участие в драке с сотрудниками полиции". "Я сожалею и, безусловно, прошу прощения. Призываю всех не допускать подобных ошибок", - заключает задержанная.