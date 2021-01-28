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Ривер Сонг из "Доктора Кто" хочет сыграть злодейку в "бондиане"

Новости
    28.01.2021, 18:08
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актриса Алекс Кингстон, сыгравшая Ривер Сонг, одного из самых сложных персонажей перезапущенного "Доктора Кто" времен работы над сериалом Стивена Моффата, известная также поклонникам медицинским сериалам по "Скорой помощи" (ER), рассказала британскому изданию Radio Times о роли своей мечты.

Фото: twitter.com/ neonrated
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Оказалось, актриса хочет сыграть полноценную роль злодея во франшизе о Джеймсе Бонде. Прежде всего, потому что враги, принадлежащие к прекрасному полу, на пути агента 007 особо не встречаются. Ей интересна не просто героиня, у которой есть противоречия с Бондом, а полноценный антагонист, который был бы абсолютно неуязвим перед чарами слуги Ее Величества. Но при этом для нее важно, чтобы героиня была достаточно ироничной, с искоркой в глазах. Погружение в дебри психологии убийцы ей совсем не интересно.

Добавим, что "Доктор Кто" в этом плане давно разрушил всевозможные стереотипы. Образ Мастера получил свое воплощение в Мисси, которую сыграла Мишель Гомес, а ныне и самого Повелителя Времени играет женщина, Джоди Уиттакер.

Добавим также, что Алекс Кингстон активно участвует в аудиопроекте по вселенной Доктора под эгидой BigFinish.

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