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29.01.2021 09:47
Рубрика: Культура

Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в лонг-лист премии "Оскар"

Текст: Сусанна Альперина
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" недавно получил в России всего одного "Золотого Орла", но зато какого - за лучшую режиссуру, уступив при этом лавры лучшего фильма года "Блокадному дневнику" Андрея Зайцева. Но, как мы и предрекали, свое слово о картине уже сказали и еще скажут мировые кинопремии. Так и есть.
Фото: "Дисней Студиос"
Кончаловский прокомментировал выдвижение своей картины на премию "Оскар"

Сегодня, пока мы спали, стало известно, что "Дорогие товарищи!" вошли в список из 93-х фильмов, заявленных на "Оскар" в номинации "Иностранный художественный фильм". Напомним, что картина выдвинута в этом году на получение премии от нашей страны. А буквально вчера кинокритики США внесли "Дорогие товарищи! в топ-5 лучших фильмов на иностранном языке (выбор Национального совета кинокритиков США). В список также вошли греческий фильм "Яблоки" (Apples), румынский "Коллектив" (Collective), испанская картина "Агент-крот" (The Mole Agent) и "Ночь королей" (the Night of the Kings) - копродукция Франции, Канады, Сенегала и Кот-д'Ивуара. Лучшим фильмом критики назвали гватемальскую картину La Llorona.

На сайте "Оскара" сообщается о том, что 93 страны подали заявки на участие в категории "Иностранный художественный фильм". Тут же дано определение: "Иностранный художественный фильм определяется как полнометражный фильм (более 40 минут), снятый за пределами Соединенных Штатов с преимущественно (более 50%) неанглийским диалоговым треком". Впервые в этом году свои заявки подали Лесото, Судан и Суринам.

Ранее в этом году Совет Американской киноакадемии проголосовал за расширение шорт-листа с 10 до 15 фильмов. Уже 9 февраля объявят этот список - шорт-лист. А церемония вручения в этом году состоится 25 апреля. Как раз во время проведения Московского Международного кинофестиваля, который пройдет с 22 по 29 апреля.

Культура Кино и ТВ Наше кино "Оскар"-2021

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