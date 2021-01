Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в лонг-лист премии "Оскар"

Сегодня, пока мы спали, стало известно, что "Дорогие товарищи!" вошли в список из 93-х фильмов, заявленных на "Оскар" в номинации "Иностранный художественный фильм". Напомним, что картина выдвинута в этом году на получение премии от нашей страны. А буквально вчера кинокритики США внесли "Дорогие товарищи! в топ-5 лучших фильмов на иностранном языке (выбор Национального совета кинокритиков США). В список также вошли греческий фильм "Яблоки" (Apples), румынский "Коллектив" (Collective), испанская картина "Агент-крот" (The Mole Agent) и "Ночь королей" (the Night of the Kings) - копродукция Франции, Канады, Сенегала и Кот-д'Ивуара. Лучшим фильмом критики назвали гватемальскую картину La Llorona.

На сайте "Оскара" сообщается о том, что 93 страны подали заявки на участие в категории "Иностранный художественный фильм". Тут же дано определение: "Иностранный художественный фильм определяется как полнометражный фильм (более 40 минут), снятый за пределами Соединенных Штатов с преимущественно (более 50%) неанглийским диалоговым треком". Впервые в этом году свои заявки подали Лесото, Судан и Суринам.

Ранее в этом году Совет Американской киноакадемии проголосовал за расширение шорт-листа с 10 до 15 фильмов. Уже 9 февраля объявят этот список - шорт-лист. А церемония вручения в этом году состоится 25 апреля. Как раз во время проведения Московского Международного кинофестиваля, который пройдет с 22 по 29 апреля.