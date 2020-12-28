Названы номинанты премии "Золотой орел"

Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел". Напомним, что церемония проводится с 2002 года. Предположительно, в конце января 2021 года, будут названы лауреаты. Церемония пройдет 22 января 2021 года в Первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".

На соискание премии "Золотой орел" за этот год рассматривались: отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 ноября 2019 года по 01 декабря 2020 года (а также все фильмы предшествующего года, которые по тем или иным причинам не были рассмотрены на соискание премии по итогам 2019 года); телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 сентября 2019 года по 01 ноября 2020 года и зарубежные кинофильмы, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2019 года по 01 декабря 2020 года.

Всего по итогам года экспертный совет киноакадемии рекомендовал для голосования: 57 полнометражных игровых фильмов, 21 неигровой фильм, 32 короткометражных фильмов, 16 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 11 сериалов (10 и более серий) из премьер сезона 2018-2019 годов. А также 37 анимационных фильмов и 23 игровых зарубежных фильма, которые выходили в российском прокате.

На звание "Лучший фильм года" претендуют пять картин. Это "Блокадный дневник" Андрея Зайцева - победитель ММКФ, "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, "Лед 2" Жоры Крыжовникова, "Стрельцов" Ильи Учителя и "Союз Спасения" Андрея Кравчука. Трое из названных режиссеров - Андрей Зайцев, Андрей Кончаловский и Жора Крыжовников - имеют шанс стать получить награду в номинации "Лучшая режиссерская работа". Зайцев и Кончаловский (в соавторстве с Еленой Киселевой) также могут получить награду за лучший сценарий. Никита Высоцкий и Олег Маловичко за работу в "Союзе Спасения"- также в тройке номинантов.

Несколько из вышеперечисленных картин фигурируют и в номинации "Лучшая женская роль в кино". Три претендентки на "Золотого орла", три актрисы - это Ольга Озоллапиня - за работу в фильме "Блокадный дневник", звезда ленты "Дорогие товарищи" Юлия Высоцкая и Стася Милославская, сыгравшая в "Стрельцове".

Лучшая мужская роль в кино. Здесь соревнуются Юрий Борисов (фильм "Калашников"), Максим Матвеев ("Союз Спасения") и Александр Петров ("Стрельцов").

Лауреатами в номинации "Лучшая женская роль второго плана" могут стать Мария Аронова и Надежда Михалкова - обе за работу в фильме "Лед 2" - и Софья Эрнст ("Союз Спасения"). Награда "Лучшая мужская роль второго плана" может попасть в руки Александра Домогарова либо Ивана Колесникова - оба за фильм "Союз Спасения". Конкурент - Александр Яценко, фильм "Стрельцов".

Что касается телевизионных номинаций, "Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)", по мнению киноакадемиков, один из трех. "Дипломат", режиссер - Юрий Кузьменко, "Магомаев" - Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов и "Одесский пароход" - Сергей Урсуляк. А "Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)" - это "Заступники" - Владимир Котт, "Триггер" - Дмитрий Тюрин и "Ученица Мессинга" - Владимир Нахабцев.

Светлана Немоляева за работу в сериале "Дипломат", Чулпан Хаматова - "Зулейха открывает глаза" и Татьяна Черданцева "Ученица Мессинга" - попали в номинацию "Лучшая женская роль на телевидении". Александр Лазарев - "Дипломат", Максим Матвеев - "Триггер", Юрий Беляев - "Ученица Мессинга" - в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении".

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте киноакадемии. В них также фигурируют такие отечественные картины, как "На острие", "Вратарь Галактики", "Вторжение" и другие. А в номинации "Лучший зарубежный фильм в российском прокате" конкурировать между собой будут "1917", "Пиноккио" и "Фассбиндер".

Стоит отметить, что наша киноакадемия не пошла по пути "Оскара" и предпочла не заметить стриминговые сервисы, в частности, их оригинальные проекты. Это странно, поскольку роль сервисов в 2020-м году резко возросла. Но, возможно, киноакадемики решили таким образом поддержать кинотеатральный прокат?