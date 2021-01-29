Илон Маск рассказал о судьбе Tesla Roadster

Бизнесмен Илон Маск на своей странице в Twitter сообщил, что Tesla завершит проектирование Roadster второго поколения в текущем году.

По словам главы компании, серийное производство электрического спорткара стартует в 2022 году. В конце этого лета Tesla планирует утвердить дизайн перспективной модели.

Известно, что новый Roadster оснастят сразу тремя электромоторами. Аналогичная силовая установка появилась на обновлённых Model S и Model X.

Илон Маск также заявил о том, что Tesla Roadster превратится в настоящую ракету. Не исключено, что электромобиль оборудуют некоторыми технологиями космической компании SpaceX.

Впервые прототип Roadster представили в 2017 году. До 97 км/ч спорткар должен разгоняться за 1,9 с. Максимальная скорость превысит 400 км/ч. Запас хода составит около 965 км.