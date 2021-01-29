Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 29 января 2021 года № 4-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 22.01.2021 № 3-пг) следующие изменения:

1)в абзаце восьмом пункта 12.1 слова "по 14 февраля 2021 года" заменить словами "по 8 февраля 2021 года";

2) дополнить пунктом 18.2 следующего содержания:

"18.2. Департаменту цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа обеспечить возможность получения государственных и муниципальных услуг посредством бесплатного выездного обслуживания работниками казенного учреждения Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" следующих категорий заявителей:

1) инвалиды I и II группы, в том числе дети-инвалиды;

2) граждане, достигшие возраста 60 лет и старше.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







