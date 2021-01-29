Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.01.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Пикап Tesla Cybertruck может стать серийным уже в 2021 году

Текст: Валерий Карташов

Tesla завершила работы над электрическим пикапом Cybertruck. Об этом заявил глава компании Илон Маск инвесторам.

Фото: Пресс-служба Tesla.
Илон Маск рассказал о судьбе Tesla Roadster

Как передаёт Business Insider, первые экземпляры перспективной модели могут появиться уже в текущем году, но массовый серийный выпуск начнётся в 2022 году.

"Я думаю, что это будет невероятная машина. Если нам повезёт, мы сможем сделать несколько поставок к концу этого года, но я ожидаю, что объём производства будет в 2022 году", - сказал Маск.

Cybertruck будет сходить с конвейера завода Tesla в Остине (штат Техас). В данный момент предприятие строится. Для изготовления пикапа автопроизводитель намерен использовать литейный пресс на 8000 тонн. К слову, для производства Tesla Model Y применяется пресс на 6000 тонн.

Cybertruck должен дебютировать с самых дорогих версий и с тремя электромоторами. Tesla уже собрала свыше 650 000 заявок на пикап.

В конце прошлого года Илон Маск пообещал, что Tesla Cybertruck получит множество незначительных изменений, которые сделают автомобиль ещё лучше.

#Tesla