Пикап Tesla Cybertruck может стать серийным уже в 2021 году

Tesla завершила работы над электрическим пикапом Cybertruck. Об этом заявил глава компании Илон Маск инвесторам.

Как передаёт Business Insider, первые экземпляры перспективной модели могут появиться уже в текущем году, но массовый серийный выпуск начнётся в 2022 году.

"Я думаю, что это будет невероятная машина. Если нам повезёт, мы сможем сделать несколько поставок к концу этого года, но я ожидаю, что объём производства будет в 2022 году", - сказал Маск.

Cybertruck будет сходить с конвейера завода Tesla в Остине (штат Техас). В данный момент предприятие строится. Для изготовления пикапа автопроизводитель намерен использовать литейный пресс на 8000 тонн. К слову, для производства Tesla Model Y применяется пресс на 6000 тонн.

Cybertruck должен дебютировать с самых дорогих версий и с тремя электромоторами. Tesla уже собрала свыше 650 000 заявок на пикап.

В конце прошлого года Илон Маск пообещал, что Tesla Cybertruck получит множество незначительных изменений, которые сделают автомобиль ещё лучше.