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03.11.2020 18:02
Рубрика: Легковые авто

Илон Маск пообещал обновить скандальный пикап Cybertruck

Текст: Константин Руссов

На вопрос пользователя Twitter с ником Whole Mars Catalog, покажет ли Tesla изображения пикапа Cybertruck после внесения изменений, Маск ответил, что это случится "примерно через месяц".

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Tesla Cybertruck, по словам Маска, "получит множество незначительных изменений, которые сделают автомобиль ещё лучше".

Известно, что пикап уменьшится в размерах: на 25 мм в ширину и на 152 мм в длину. Габариты решено уменьшить, чтобы у клиентов, прежде всего, из стран Азии и Европы, не было проблем с парковкой.

У Tesla Cybertruck может появиться несколько модификаций. Одна из них - со складывающей перегородкой между грузовым отсеком и кабиной, которая позволит перевозить длинные предметы.

Мировая премьера Tesla Cybertruck состоялась в ноябре 2019 года. Производство пикапа организуют на новом заводе компании, который строится в Техасе, оно начнётся в конце 2021 года, спустя год должна появиться топовая трёхмоторная версия Cybertruck.

#Tesla