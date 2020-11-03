Илон Маск пообещал обновить скандальный пикап Cybertruck

На вопрос пользователя Twitter с ником Whole Mars Catalog, покажет ли Tesla изображения пикапа Cybertruck после внесения изменений, Маск ответил, что это случится "примерно через месяц".

Tesla Cybertruck, по словам Маска, "получит множество незначительных изменений, которые сделают автомобиль ещё лучше".

Известно, что пикап уменьшится в размерах: на 25 мм в ширину и на 152 мм в длину. Габариты решено уменьшить, чтобы у клиентов, прежде всего, из стран Азии и Европы, не было проблем с парковкой.

У Tesla Cybertruck может появиться несколько модификаций. Одна из них - со складывающей перегородкой между грузовым отсеком и кабиной, которая позволит перевозить длинные предметы.

Мировая премьера Tesla Cybertruck состоялась в ноябре 2019 года. Производство пикапа организуют на новом заводе компании, который строится в Техасе, оно начнётся в конце 2021 года, спустя год должна появиться топовая трёхмоторная версия Cybertruck.