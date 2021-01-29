В Москве пятница станет самым теплым днем января

До +1 градуса прогреется воздух в Москве 29 января. Временами будет идти снег. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, на погоду в столичном регионе влияет циклон с Атлантики. Он принес с собой мокрый снег, максимальное количество осадков составит не более четырех миллиметров. Днем воздух в мегаполисе прогреется до +1 градуса, в ночные часы похолодает до -5. Атмосферное давление низкое - 733 миллиметра ртутного столба.

Нехарактерные для зимнего месяца перепады температуры на фоне пониженного содержания кислорода в воздухе влияют на метеочувствительных людей и могут провоцировать обострения многих хронических заболеваний.

Напомним, что уже в субботу в регион вернется зимняя погода: температура воздуха опустится до -2…-6 градусов. Это ниже климатической нормы. В метеокалендаре 30 и 31 января считаются самыми холодными днями года. Кстати, самая теплая погода 30 января отмечалась в 2001 году. Тогда воздух в Москве прогрелся до +2,9 градуса.