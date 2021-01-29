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29.01.2021 15:19
Рубрика: Происшествия

Бывшего вице-губернатора Вятки перевели из СИЗО под домашний арест

Текст: Яна Шамаева

Кировский областной суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Кировской области Андрею Плитко с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

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Напомним, Андрея Плитко задержали 3 апреля 2020 года. По версии силовиков, осенью 2018 года он создал организованную преступную группу, которая вымогала взятки у местных бизнесменов. Для этого он устраивал в разные министерства "своих" людей. Группа поставила на поток получение взяток от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи с Кировгослесхозом.

Плитко задержали при получении очередной части взятки в 3,4 миллиона рублей. Деньги ему передал тогда еще министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин, которого позже отправили под домашний арест.

Позже в деле Плитко выявили четыре новых факта получения взяток, общая сумма которых составила 2,9 миллиона рублей.

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