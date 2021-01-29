Нижегородский суд вынес приговор по делу о массовом ДТП со школьниками

Нижегородский районный суд вынес приговор по резонансному делу о массовом ДТП со школьниками. Виновник получил 8 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области. Также осужденный лишен права заниматься деятельность, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 10 месяцев. Суд также взыскал в пользу потерпевших более 5 миллионов рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, в декабре 2019 года водитель Toyota, выезжая с прилегающей к улице Горького территории, выехал на встречную полосу и врезался в едущий Audi и припаркованный автомобиль. От удара иномарку вынесло на тротуар, где группа школьников в сопровождении взрослых шла в театр. Дети попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Две женщины, сопровождавшие подростков, также были госпитализированы, одна из них позже скончалась. Прокурор просил дать обвиняемому 11 лет тюрьмы.