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29.01.2021 16:16
Рубрика: Происшествия

Прокуратура назвала причину ДТП с автомобилем минкульта на Алтае

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Прокуратура Алтайского края взяла под контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла замминистра культуры региона. Причиной аварии могла стать неисправность тормозов у грузовика, столкнувшегося с министерским автомобилем.

- По предварительным данным, из-за неисправности тормозной системы погрузчик мог выехать на федеральную трассу, где в это время проезжал автомобиль с сотрудниками министерства культуры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края. - Правоохранительные органы сейчас проводят доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства этого ДТП.

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Напомним, что авария с участием автопогрузчика Hino Ranger и автомобилем Hyundai, принадлежащим министерству культуры, произошла 29 января примерно в 11:25 по местному времени в Троицком районе на 286 километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт". Водитель грузовика при выезде со второстепенной дороги на федеральную трассу допустил столкновение с министерским автомобилем.

В ДТП пострадали все, кто находился в легковушке Hyundai. Самые тяжелые травмы получила заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина, позднее она скончалась в реанимации Троицкой районной больницы. Министр культуры Елена Безрукова с переломом руки была отправлена на амбулаторное лечение. Водителю автомобиля и начальнику отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федору Зыкову госпитализация также не понадобилась - они получили ушибы.

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