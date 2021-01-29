На Кубани по делу о жестоком убийстве осуждена экс-следователь МВД

В мае 2018 года эта трагедия потрясла всех. Истерзанное тело 40-летней матери пятерых детей Натальи Дмитриевой нашли в ночь на 14 мая на одной из улиц Псебая, буквально в 100 метрах от ее дома. Здесь несчастную изнасиловали и забили камнями.

Напомним, женщина стала жертвой двух пьяных приятелей - местного жителя и его краснодарского знакомого. Первому на момент совершения преступления было шестнадцать с половиной, а второму - 20 лет. Оба уже давно отбывают наказание: несовершеннолетнего подростка суд приговорил к девяти годам 11 месяцам лишения свободы, а его подельник отправился в колонию на 19 лет.

И вот теперь за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) вынесен приговор бывшему следователю отдела МВД по Мостовскому району. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Выяснилось, что незадолго до кровавой драмы один из ее участников попался на краже куртки у своего сверстника, о чем родители подростка заявили в полицию. Как следует из материалов уголовного дела, следователь, нарушая уголовно-процессуальное законодательство, не передала это сообщение в СКР, а начала проверку сама. В результате, она уговорила пострадавшего отказаться от претензий, и в мае 2018 года вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В нем было указано, что один из подростков к краже не причастен, а действия второго названы малозначительными и не имеющими признаков грабежа.

Причем данное постановление было вынесено за четыре дня до убийства многодетной матери, совершенного с участием того самого несовершеннолетнего. Впоследствии это постановление было отменено, подросток понес наказание не только за участие в убийстве, но и за совершенную кражу.

Что касается бывшей сотрудницы полиции, она не признала своей вины, однако от уголовной ответственности это ее не спасло.

"Изучив материалы дела, суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок три года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в информации пресс-службы краевого суда.