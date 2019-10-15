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15.10.2019 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани двух убийц многодетной матери осудили почти на 29 лет

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Сегодня на Кубани был вынесен приговор двум молодым людям, обвиняемым в изнасиловании и жестоком убийстве многодетной женщины в поселке Псебай Мостовского района. Они получили на двоих 28 лет и 11 месяцев колонии. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Оглашение приговора состоялось в рамках выездного заседания Краснодарского краевого суда - в Мостовском районе, на территории которого произошла эта чудовищная трагедия.

В мае прошлого года она потрясла страну. Истерзанное тело 40-летней матери пятерых детей Натальи Дмитриевой нашли в ночь на 14 мая на одной из улиц Псебая, буквально в 100 метрах от ее дома. Здесь женщину изнасиловали и забили камнями.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Огромный резонанс вызвал материал, опубликованный прошлой весной в нашей газете ("Псебайский разлом", "РГ" от 25.05.2018). Напомним, чтобы преступники не ушли от наказания, а дело взяли на особый контроль, жители поселка тогда вышли на митинг. Они думали, что во всем виновата многочисленная банда подростков, но, как оказалось, женщина стала жертвой двоих пьяных отморозков - местного жителя и его краснодарского приятеля. Первому на момент совершения преступления было шестнадцать с половиной, а второму - 20 лет. Оба теперь надолго отправятся за решетку. Юношу, которому вчера исполнилось 18 лет, суд приговорил к девяти годам 11 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии, а с 16 октября, с учетом наступления совершеннолетия, в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде штрафа. А его подельник получил 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 20 тысяч рублей.

Оба признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ, пп. "а", "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Изнасилование и насильственные действия сексуального характера"), п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему группой лиц"), пп. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера").

Как уж сообщалось, резонансное уголовное дело возбудили кубанские следователи, но потом его приняли к своему производству сотрудники Главного следственного управления СК РФ. Этого добились земляки жертвы, не дав спустить расследование на тормозах. Ведь изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК, причем об отягчающих обстоятельствах в постановлении не было ни слова. Мало того, один из подозреваемых, задержанный по горячим следам, был практически сразу отпущен. Он тут же скрылся в Краснодаре, где и был взят под стражу спустя несколько дней - уже после того, как в Псебае стало расти возмущение жителей работой местной полиции.

В ходе следствия всплыла причастность задержанных к другим преступлениям. Выяснилось, что один из них ограбил салон красоты и вынес товары на 105 тысяч рублей, а другой похитил у сверстника куртку. Одного из подельников вчера суд приговорил к 1,5 года колонии строгого режима, второй получил год условного срока.

Фото: youtube.com
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На оглашении приговора присутствовал муж погибшей, Алексей Дмитриев. Он настаивал на пожизненном заключении для совершеннолетнего подсудимого и, скорее всего, будет оспаривать вынесенный приговор - за мягкостью. Алексей благодарен всем, кто откликнулся на беду осиротевшей семьи. На днях ждут возвращения старшего сына из армии, его брат учится на третьем курсе технологического колледжа, двое младших мальчиков - школьники, а трехлетняя Иринка ходит в детский сад. "Дети помогли мне пережить эти страшные полтора года, - говорит Алексей. - Ради них надо жить дальше".

Местные власти помогли Дмитриевым с газификацией и ремонтом дома. По результатам расследования из гимназии, где учился один из подсудимых, уволили директора, заместителя директора по учебно-методической работе и социального психолога. К дисциплинарной ответственности привлекли начальника отдела ПДН администрации района.

Через несколько месяцев после зверской расправы поселок вернулся к привычной жизни. Но никто из жителей поселка не забыл о страшной трагедии, которая случилась в мае прошлого года. Все подростки из той компании, в которой вращались подсудимые, взяты под особый контроль.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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