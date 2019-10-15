На Кубани двух убийц многодетной матери осудили почти на 29 лет

Сегодня на Кубани был вынесен приговор двум молодым людям, обвиняемым в изнасиловании и жестоком убийстве многодетной женщины в поселке Псебай Мостовского района. Они получили на двоих 28 лет и 11 месяцев колонии. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Оглашение приговора состоялось в рамках выездного заседания Краснодарского краевого суда - в Мостовском районе, на территории которого произошла эта чудовищная трагедия.

В мае прошлого года она потрясла страну. Истерзанное тело 40-летней матери пятерых детей Натальи Дмитриевой нашли в ночь на 14 мая на одной из улиц Псебая, буквально в 100 метрах от ее дома. Здесь женщину изнасиловали и забили камнями.

Огромный резонанс вызвал материал, опубликованный прошлой весной в нашей газете ("Псебайский разлом", "РГ" от 25.05.2018). Напомним, чтобы преступники не ушли от наказания, а дело взяли на особый контроль, жители поселка тогда вышли на митинг. Они думали, что во всем виновата многочисленная банда подростков, но, как оказалось, женщина стала жертвой двоих пьяных отморозков - местного жителя и его краснодарского приятеля. Первому на момент совершения преступления было шестнадцать с половиной, а второму - 20 лет. Оба теперь надолго отправятся за решетку. Юношу, которому вчера исполнилось 18 лет, суд приговорил к девяти годам 11 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии, а с 16 октября, с учетом наступления совершеннолетия, в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде штрафа. А его подельник получил 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 20 тысяч рублей.

Оба признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ, пп. "а", "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Изнасилование и насильственные действия сексуального характера"), п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему группой лиц"), пп. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера").

Как уж сообщалось, резонансное уголовное дело возбудили кубанские следователи, но потом его приняли к своему производству сотрудники Главного следственного управления СК РФ. Этого добились земляки жертвы, не дав спустить расследование на тормозах. Ведь изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК, причем об отягчающих обстоятельствах в постановлении не было ни слова. Мало того, один из подозреваемых, задержанный по горячим следам, был практически сразу отпущен. Он тут же скрылся в Краснодаре, где и был взят под стражу спустя несколько дней - уже после того, как в Псебае стало расти возмущение жителей работой местной полиции.

В ходе следствия всплыла причастность задержанных к другим преступлениям. Выяснилось, что один из них ограбил салон красоты и вынес товары на 105 тысяч рублей, а другой похитил у сверстника куртку. Одного из подельников вчера суд приговорил к 1,5 года колонии строгого режима, второй получил год условного срока.

На оглашении приговора присутствовал муж погибшей, Алексей Дмитриев. Он настаивал на пожизненном заключении для совершеннолетнего подсудимого и, скорее всего, будет оспаривать вынесенный приговор - за мягкостью. Алексей благодарен всем, кто откликнулся на беду осиротевшей семьи. На днях ждут возвращения старшего сына из армии, его брат учится на третьем курсе технологического колледжа, двое младших мальчиков - школьники, а трехлетняя Иринка ходит в детский сад. "Дети помогли мне пережить эти страшные полтора года, - говорит Алексей. - Ради них надо жить дальше".

Местные власти помогли Дмитриевым с газификацией и ремонтом дома. По результатам расследования из гимназии, где учился один из подсудимых, уволили директора, заместителя директора по учебно-методической работе и социального психолога. К дисциплинарной ответственности привлекли начальника отдела ПДН администрации района.

Через несколько месяцев после зверской расправы поселок вернулся к привычной жизни. Но никто из жителей поселка не забыл о страшной трагедии, которая случилась в мае прошлого года. Все подростки из той компании, в которой вращались подсудимые, взяты под особый контроль.