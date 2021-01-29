На Кубани задержали второго подозреваемого в стрельбе на поминках

В главном управлении МВД по Краснодарскому рассказали подробности задержания мужчины, которого подозревают в расстреле четырех человек в хуторе Заря под Анапой. В ведомстве уточнили, что у подозреваемого был сообщник, который также сейчас находится под стражей.

- Сотрудниками уголовного розыска совместно с УФСБ региона в селе Возрождение города Геленджик были задержаны двое подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и грабеж, - сообщил начальник отдела информации ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.

При обыске у задержанных нашли пистолет Макарова и ружье, а также боеприпасы к ним.

Как сообщалось ранее, в хуторе Заря под Анапой 28 января неизвестный после поминок открыл огонь по четверым мужчинам. Один их пострадавших скончался на месте, еще трое госпитализированы с огнестрельными ранениями. Подозреваемого задержали. Заведены уголовные дела по факту убийства, покушения на убийство трех мужчин, а также незаконном обороте оружия.