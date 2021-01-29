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29.01.2021 12:43

В Крымском университете с 8 февраля возобновят очное обучение

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

В Крымском федеральном университете имени Вернадского с 8 февраля в очном режиме возобновятся занятия в группах, в которых количество студентов не должно будет превышать 25 человек. Об этом со ссылкой на ректора КФУ Андрея Фалалеева сообщила пресс-служба вуза.

Фото: Центр управления регионом Республики Крым
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- Вышел приказ министра науки и высшего образования РФ, согласно которому обучение в новом семестре возобновится в очном режиме, - рассказал Фалалеев. - Мы согласовали работу вуза с Роспотребнадзором. С нового семестра практически все занятия будут проходить в аудиториях. В дистанционном формате будут только те занятия, на которых должно присутствовать более 25 человек.

Ориентировочно такой формат обучения будет действовать до марта.

- В марте будет проведена вакцинация, и если она завершится успешно, возможно, снимем все ограничения, - допустил ректор. - Но это пока ориентировочные планы, будем действовать по обстоятельствам.

Напомним, с 27 октября 2020 года часть структурных подразделений и филиалов Крымского федерального университета перешла на преимущественно дистанционный формат обучения. В конце ноября онлайн-формат был продлен.

В то же время в Республике Крым указом главы РК Сергея Аксенова до 1 марта по-прежнему запрещены все массовые мероприятия, а также банкеты и корпоративы, проведение праздников и розыгрышей лотерей в торгово-развлекательных центрах.

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