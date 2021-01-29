СМИ: Великобританию могут лишить доступа к вакцинам от COVID-19

Евросоюз на фоне дефицита вакцин от коронавируса может заблокировать экспортные поставки препарата в Великобританию, сообщает газета Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

По данным издания, AstraZeneca гарантировала доступ вакцины в Британию, но откладывает ее передачу ЕС, ссылаясь на более позднюю дату заключения контракта. "В ответ глава Евросовета заявил о возможности применить экстренные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer, 40 миллионов доз которого заказала Британия", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В последние недели ЕС также столкнулся с рядом проблем в поставках уже одобренной для использования в союзе вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя о вакцинации к июню-августу порядка 70% населения Евросоюза.

Генсек ООН ранее заявил, что рассчитывает на скорейшее одобрение российской вакцины от коронавируса в ВОЗ. Антониу Гутерриш отметил, что она может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией COVID-19. "Вакцина может использоваться в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где нам нужны вакцины и для наших сотрудников, и для местного населения, которое мы поддерживаем в ходе миротворческих операций", - акцентировал генсек ООН.