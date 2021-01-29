У Lada Largus с новым салоном нашли дефект, АвтоВАЗ уже в курсе

Дилеры Lada получили информационное письмо, согласно которому у автомобилей Lada Largus в исполнении Quest должен быть заменён блок обогрева сидений. Об этом сообщает сайт "Лада.онлайн", не конкретизируя причину проведения сервисной акции.

Судя по тому, что регламентное время работ составляет примерно три минуты, можно сделать предположение, что дефект блока не представляет угрозы для безопасности водителя и пассажиров.

Необходимость замены блока присутствует у 1296 автомобилей Lada Largus Quest, отгруженных с 17 июля по 24 ноября 2020 года.

Ранее "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ проводит сервисную акцию по замене ручки гидрокорректора света фар на Lada Niva Legend и Granta.