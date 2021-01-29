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29.01.2021 12:06
Рубрика: Российский автопром

У Lada Largus с новым салоном нашли дефект, АвтоВАЗ уже в курсе

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Дилеры Lada получили информационное письмо, согласно которому у автомобилей Lada Largus в исполнении Quest должен быть заменён блок обогрева сидений. Об этом сообщает сайт "Лада.онлайн", не конкретизируя причину проведения сервисной акции.

Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области/ РИА Новости
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Судя по тому, что регламентное время работ составляет примерно три минуты, можно сделать предположение, что дефект блока не представляет угрозы для безопасности водителя и пассажиров.

Необходимость замены блока присутствует у 1296 автомобилей Lada Largus Quest, отгруженных с 17 июля по 24 ноября 2020 года.

Ранее "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ проводит сервисную акцию по замене ручки гидрокорректора света фар на Lada Niva Legend и Granta.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
#Lada